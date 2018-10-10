Рішення щодо Томосу повинні оголосити 11 жовтня

На засіданні Синоду Вселенського патріархату, що проходить у Стамбулі, буде оголошено про прийняття рішення про надання автокефалії Українській православній церкві. Це станеться завтра, 11 жовтня.

Про це повідомляє телеканал "Прямий".

"Пару хвилин тому представники Вселенського патріархату повідомили, що на сьогодні засідання Священного Синоду закінчено. І для України поки немає ніяких новин", – сказала кореспондент зі Стамбула.

Вона також додала, що більшість, а саме дев'ять з дванадцяти членів Синоду, підтримують надання томосу Україні. Рішення буде прийматися за результатами голосування.

Нагадаємо, у середу у Стамбулі обговорювали надання автокефалії українській церкві.

На Синод прибули Екзархи Вселенського патріархатуархієпископ Памфільський і Західної єпархії Української православної церкви в США Даниїл та єпископ Едмонтонський і Західної єпархії Українського православної церкви в Канаді Ілларіон.