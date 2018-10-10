Росія може залишити Раду Європи, - Ягланд

10 жовтня, 2018 - 19:07
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд припустив, що Росія залишить Раду Європи, коли настане два роки з моменту несплати нею членських внесків.
Про це повідомив у Facebook член постійної делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.
"Генсек Ради Європи Ягланд (і за сумісництвом головний лобіст повернення Росії в ПАРЄ) щойно сказав, що "досить очевидно, що РФ взагалі покине Рада Європи", - зазначив Гончаренко.
За словами Ягланда, наступного червня може бути прийняте рішення про припинення участі РФ в Раді Європи.
"Він сказав, що "коли настане 2 роки з моменту як Росія перестала платити, а це буде в наступному червні, Комітет Міністрів не просто може, а повинен прийняти рішення про припинення участі РФ в Раді Європи", - додав Гончаренко.
Джерело: День