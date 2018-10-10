США ухвалили стратегію щодо захисту від електромагнітної зброї

Міністерство внутрішньої безпеки США (МВБ) повідомило про прийняття Вашингтоном стратегії по захисту країни від "загроз, пов'язаних з електромагнітними імпульсами (ЕМВ) і обуренням геомагнітного поля".

Відповідну заяву оприлюднила у вівторок, 9 жовтня, прес-служба виконавчого департаменту уряду США, передає Deutsche Welle.

У стратегії викладаються "чітке бачення і підхід" МВБ "щодо захисту критично важливої ​​інфраструктури" Сполучених Штатів від "потенційно катастрофічних ЕМІ-інцидентів", а також принципи реагування на них і відновлення в подібних обставинах.

Документ розроблений з урахуванням консенсусу, наявного в американських розвідслужбах, щодо тієї небезпеки, яка в зв'язку з залученням даного виду озброєнь може виходити від супротивників США.

В першу чергу, під загрозу можуть бути поставлені інфраструктурні об'єкти, електричні і транспортні мережі, комунікаційне обладнання.

Стратегія буде доповнена відповідним планом дій, який буде містити в собі список конкретних кроків, покликаних "оптимізувати наявні ресурси" і забезпечити кращу координацію між федеральними, регіональними та місцевими властями, галузевими відомствами та приватними операторами.

Електромагнітне зброю - це група озброєнь, в якому для додання початкової швидкості снаряду використовується магнітне поле або мета уражається безпосередньо за допомогою електромагнітного випромінювання.

Устаткування і електроніка при цьому виводиться з ладу за рахунок перенапруження мережі. Мова в даному випадку йде про нелетальної зброї, що працює за рахунок освоєння енергії електромагнітного імпульсу.