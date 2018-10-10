Тайські військові зацікавилися новими українськими БТР

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що зарубіжні партнери України задоволені українською зброєю та технікою.

Про це повідомляється на сайті секретаря РНБО.

"Зарубіжні партнери нашої держави задоволені українською зброєю та технікою. Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України НБО Олександр Турчинов під час відвідання експозиції на виставці "Зброя та безпека" і авіакосмічному салоні "Авіасвіт ХХІ". Секретар РНБО України у рамках заходу обговорив питання співпраці в оборонних та безпекових питаннях з керівниками делегацій Польщі, Казахстану, Саудівської Аравії, Чехії, Туреччини та Таїланду", - зазначається в повідомленні.

Під час переговорів із заступником командувача ВМС Таїланду адміралом Сангкорном Понгсірі Турчинов обговорив питання розширення двосторонньої військово-технічної співпраці.

"Тайські військові висловили зацікавленість новими українськими БТР-4МB1, які, за їх словами, "можуть стати основними бойовими машинами морської піхоти Королівства". За інформацією тайських високопосадовців, придбана в Україні військова техніка та зброя, зокрема, танки та БТР, "успішно пройшли всі випробування і взяті на озброєння армії", - інформує сайт.