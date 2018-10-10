Тайвань звинувачує Китай у посиленні кампанії з дипломатичної ізоляції острова

Тайвань не схилить голову перед зростаючим тиском із боку материкового Китаю та його спробами змінити статус-кво між берегами Тайванської протоки.

Про це заявила глава адміністрації острова Цай Інвень, виступаючи у середу в Тайбеї із нагоди національного свята — “Дня два десятки” (десятий день десятого місяця), передає агентство Reuters.

“Ми не маємо наміру проявляти імпульсивність і займатися ескалацією конфлікту, але ми не відступимо і не підкоримося тиску з боку Китаю”, — йдеться в її виступі, повний текст якого розповсюдила тайбейська адміністрація.

Цай Інвень визнала, що острів стикається зі зростаючим тиском із боку Пекіна відразу з декількох напрямків, включаючи оборону, дипломатію та економіку.

У поточному році Тайбей позбувся трьох союзників на міжнародній арені — з ним розірвали офіційні зв’язки Буркіна-Фасо, Домініканська Республіка і Сальвадор. Таким чином, кількість держав, які визнають суверенітет Тайваню, в світі скоротилося до 17. Це відбулося на тлі посилення кампанії із боку материкового Китаю по дипломатичній ізоляції острова, який він вважає невід’ємною частиною своєї території. Як відзначають спостерігачі, в останні місяці Народно-визвольна армія Китаю також посилила військові навчання, що проводяться в районах, прилеглих до Тайваню.

У той же час глава адміністрації у своїй мові не висунула жодних конкретних пропозицій щодо відновлення діалогу з КНР, який виявився заморожений із моменту її приходу до влади у травні 2016 року.

Слід зазначити, що офіційні відносини між центральним урядом КНР і державою з обмеженим міжнародним визнанням Китайською Республікою (яку Китай вважає своєю провінцією) перервалися в 1949 році після того, як сили Гоміньдану на чолі з Чан Кайші перебралися на Тайвань унаслідок поразки у громадянській війні з компартією Китаю. Ділові і неформальні контакти між Тайванем і материковим Китаєм поновилися в кінці 1980-х років. З початку 1990-х років сторони стали контактувати через неурядові організації.

У першій половині XX ст. КР однопартійною країною, визнаною міжнародною спільнотою, що мала юрисдикцію над материковим Китаєм; проте з другої половині століття донині є демократичною державою, що контролює лише острів Тайвань і ряд інших дрібних островів, хоча де-факто підтримує відносини з багатьма іноземними державами.