Трамп може зустрітися з Путіним на Арктичному саміті у лютому

Трамп повинен прийняти рішення про участь в саміті після проміжних виборів у США.

Про це повідомляє фінське видання Helsingin Sanomat.

Президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін швидше за все зустрінуться у Фінляндії на Арктичному саміті.

Як повідомляється, дата проведення Арктичного саміту поки не визначена. Серед можливих варіантів - лютий або кінець весни 2019 року. Відзначається, що час може бути вибрано на зустрічі міністерської групи уряду зовнішньої політики на засіданні в кінці тижня.

Президент Фінляндії Саулі Нииністе підкреслив, що час проведення саміту буде залежати від того, коли зможуть прибути до Фінляндії високі гості.

Як розповів один зі співрозмовників газети, Трамп повинен прийняти рішення про участь в саміті після проміжних виборів у США, які відбудуться 6 листопада.

У серпні Путін під час зустрічі з Нииністе заявив, що Росія може взяти участь у Арктичному саміті.

Нагадаємо, Трамп назвав Путіна відповідальним за втручання у вибори в США.