У Берліні поліція провела спецоперацію проти чеченських угруповань

У Берліні і федеральної землі Бранденбург на північному сході Німеччини в середу, 10 жовтня, пройшла поліцейська спецоперація проти двох чеченських угруповань.

Обшуки пройшли в цілому в 19 місцях, повідомляє DW.

За попередньою інформацією, приводом для спецоперації послужили "розборки" між двома чеченськими угрупованнями.

Більше двох місяців тому в чеченському культурному центрі на півночі Берліна сталася стрілянина, в результаті було поранено двоє людей. Чи пов'язана з цим інцидентом сьогоднішня спецоперація, невідомо.