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У Берліні поліція провела спецоперацію проти чеченських угруповань

10 жовтня, 2018 - 13:06

У Берліні і федеральної землі Бранденбург на північному сході Німеччини в середу, 10 жовтня, пройшла поліцейська спецоперація проти двох чеченських угруповань.

Обшуки пройшли в цілому в 19 місцях, повідомляє DW.

За попередньою інформацією, приводом для спецоперації послужили "розборки" між двома чеченськими угрупованнями.

Більше двох місяців тому в чеченському культурному центрі на півночі Берліна сталася стрілянина, в результаті було поранено двоє людей. Чи пов'язана з цим інцидентом сьогоднішня спецоперація, невідомо.

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