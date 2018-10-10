У Франкфурті-на-Майні відкрився найбільший в світі книжковий ярмарок

Франкфуртський книжковий ярмарок відкрився в середу, 10 жовтня, для фахових відвідувачів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Очікують, що цього дня виставку відвідає президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, який візьме участь у дискусії про захист свободи у "важкі часи". Центральною темою виставки цього року є права людини.

Напередодні увечері відбулося урочисте відкриття Франкфуртського книжкового ярмарку, в якому взяла участь глава європейської дипломатії Федерка Могеріні. У своїй промові вона говорила про Європу "багатьох ідентичностей". На думку Могеріні, кожен індивід має багатошарову та складну ідентичність. "Багатоманістність - це частина нас", - заявила вона.

Франкфуртський книжковий ярмарок триватиме до неділі, 14 жовтня. У перші дні відвідати виставку, на якій представлені приблизно 7500 учасників зі 110 країн, зможуть тільки фахові відвідувачі. Для широкої публіки ярмарок буде відкритий у вихідні, 13 та 14 жовтня. Загалом під час виставки заплановано приблизно 4000 заходів та подій. Почесним гостем ярмарку цього року є Грузія.

Офіційне відкриття українського стенда заплановано на 16.00 (час берлінський) у середу. Всі дні аж до 14 жовтня, останнього дня роботи виставки, на стенді проходитимуть різноманітні заходи, повідомив Український інститут книги на офіційній сторінці у Facebook.

Серед учасників національного стенду – 16 видавництв: "Видавництво Старого Лева", "Фоліо", "Клуб сімейного дозвілля", "Наш формат", "Видавництво Івана Малковича "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Навчальна книга – Богдан", Book Chef, "Фонтан казок", "САМІТ-Книга", "КМ-Букс", "Перун", "Брайт Букс", "Либідь", "АРТ НЕЙШН", "Маміно", Агенція культурного розвитку.

“Візуально-просторова мова, пропонована для дизайну стенду, відсилає до тривалої художньої традиції конструювання лінгвістично-візуальних образів. У такій смисловій конструкції, візуальна і концептуальна композиція типографічних елементів стає акцентованим засобом формування і трансляції сенсу; типографія як медіа. Такий підхід у художній практиці активно розвивали учасники угрупування «Нова́ ґенера́ція»", - зазначається у повідомленні.

"У роботі над створенням візуально-просторової мови для стенду ми звертаємося не лише до експериментів з типографічним текстом, але й до природи і медіа цифрового тексту. Це дозволяє конструювати висловлювання додаючи процесійне генерування і фізичну взаємодію з цифровими формами тексту”, - підкреслюють творці.