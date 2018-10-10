У Гватемалі колишнього віце-президента засудили до 15 років ув’язнення

У Гватемалі суд засудив колишнього віце-президента Роксану Бальдетті до тюремного ув'язнення строком на 15 років і 6 місяців за шахрайство.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, згідно з висновком сторони звинувачення та Міжнародної комісії по боротьбі з безкарністю у Гватемалі (CICIG), Бальдетті разом з 12 іншими людьми вступила в злочинну змову, щоб укласти урядовий контракт вартістю 18 млн доларів з ізраїльською компанією M. Tarcic Engineering Limited на очищення забрудненого гватемальського озера Аматітлан. Озеро потребувало очищення, оскільки було забруднено стічними водами і промисловими стоками.

Уряд надав компанії відповідну суму на 93 тис. літрів знезаражуючого засобу на початку 2015 року. Однак, у березні того ж року Бальдетті призупинила проект і заморозила платіж за використання засобу після появи скарг вчених і екологів, які почали задавати владі питання про контракт і очисника. Виявилося, що рідина, якою очищали озеро, складалась з розчину води, солі і хлору.