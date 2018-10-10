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У Києві зранку четверга на одну годину запиниться весь траспорт

10 жовтня, 2018 - 22:01
Фото з архіву "Дня"

У четвер, 11 жовтня, вранці у Києві перестануть їздити машини і маршрутки.

Це пов'язано з акцією «Бойкот ціні на пальне», передає Главком.

Про це під час прес-конференції повідомив керівник організації «Авто Євро Сила» Олександр Чернявський. За його словами, з 09:00 до 10:00 очікується транспортний колапс. У столиці та інших містах пройде акція «Бойкот ціні на пальне», під час якої зупиняться всі авто і маршрутні таксі. Метою такого заходу є зниження цін на бензин для населення України.

«У флешмобі візьмуть участь водії і перевізники з усієї України. Суть акції полягає в тому, щоб зупинитися з 09:00 до 10:00 на дорозі, тим самим паралізувати рух. Ініціативу вже підтримали не тільки власники легкових автомобілів, а й водії маршрутних таксі і рейсових автобусів, вантажівок, фур, швидкої допомоги і поліцейські», - заявив Чернявський.

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