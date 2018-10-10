У Львові люди вимагали збільшити мінімальну зарплату до 7 тис. гривень

Дев’ятого жовтня, на площі перед національним університетом ім. І. Франка відбувся масштабний мітинг профспілок Львівщини. Понад тисячу працівників та студентів вийшли із вимогою до влади "припинити знущання над народом".

До профспілок також долучилися і студенти. Вони вимагали збільшити стипендії та зарплати освітянам. Адже низька зарплата, за їх словами, робить із викладача жебрака і деколи навіть хабарника.

Загалом на мітингу були присутні представники 10 галузевих організацій профспілок Львівщини. Це люди із освіти, культури, машинобудування, енергетики, шахтарі та інші. В руках люди тримали плакати із вимогами до влади: "Не дозволимо владі порушувати наші права!", "Пріоритетність освіти не на словах, а на ділі!", "Жити, а не виживати!", "Припиніть нищити освіту!", "Не дозволимо знищити вугільну галузь Галичини" тощо.

За словами голови Об’єднання профспілок Львівщини Романа Дацька, учасники профспілкових організацій вирішили вийти на акції протесту через ряд причини. Зокрема через злиденний рівень життя і мізерні зарплати, кабальні ціни і тарифи на газ, електроенергію, воду, тепло, зростання цін на товари, продукти, паливо і проїзд у транспорті, знищення вітчизняної економіки, комерціалізацією бюджетної і соціальної сфер, масовий виїзд українців за кордон у пошуках заробітку.

Під час мітингу було одноголосно прийнято оголосити владі резолюцію. В ній мітингарі висловили свої конкретні вимоги та пропозиції до влади. Резолюція містить такі пропозиції:

Припинити економію на людині праці, встановити з 1 січня 2019 року мінімальний рівень оплати праці не нижче 7700 гривень, відповідно до норм вітчизняного законодавства та міжнародних конвенцій;

Не допустити підвищення цін на природний газ, а також тарифів на електроенергію та житло-комунальні послуги для населення. Надра і ресурси є власністю українського народу;

Забезпечити в Державному бюджеті України на 2019 рік належні видатки на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, розвиток галузей економіки;

Зупинити державне рейдерство майна профспілок та наступ на їх права.

Як розповів Роман Дацько, це перший, попереджувальний, етап акції. Другий етап відбудеться 17 жовтня, у Міжнародний день боротьби з бідністю, в Києві. Цього дня відбудеться мітинг-хода представників профспілок від майдану Незалежності до Верховної Ради України і Кабінету міністрів України.

Павло Паламарчук, Львів