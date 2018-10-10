У Німеччині розглядають можливість екстрадиції підозрюваного у вбивстві болгарської журналістки

Підозрюваний у вбивстві болгарської журналістки Вікторії Маринової заарештований у Німеччині. Прокурори зараз розглядають можливість його екстрадиції до Болгарії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Прокурори в північно-західній Німеччині регіону Нижня Саксонія заявили, що підозрюваний був заарештований у вівторок увечері за межами міста Гамбург за європейським ордером на арешт. Прокурори перевірятимуть, чи може він бути виданий Болгарії.

Нагадаємо, вчора, 9 жовтня, болгарські ЗМІ повідомляли, що поліція болгарської Руси затримала іноземця за фактом можливої причетності до вбивства болгарської журналістки Вікторії Марінової. Чоловіка пізніше відпустили.

Тіло телеведучої було знайдене в суботу у важкодоступному районі у Русе, недалеко від річки Дунай. Молода жінка була побита і знівечена.