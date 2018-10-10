У США через наближення урагану "Майкл" у штаті Флорида оголосили надзвичайний стан

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення режиму надзвичайного стану в штаті Флорида через наближення урагану "Майкл".

Про це йдеться в заяві Білого дому, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно із заявою, це рішення Д.Трампа наділяє Міністерство внутрішньої безпеки США та Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях правом координувати зусилля в боротьбі зі стихією.

Заходи, які здійснюватимуть у Флориді з огляду на загрозу урагану "Майкл", буде спрямовано на гарантування безпеки приватних осіб і державної власності, а також проти наслідків стихії.

Раніше у вівторок президент США Д.Трамп заявив, що ураган "Майкл", який бушує в районі Мексиканської затоки, незабаром обрушиться на Флориду, і, ймовірно, також торкнеться штатів Джорджія, Північна та Південна Кароліна.

При цьому президент наголосив, що ураган "Майкл" сильніший, ніж ураган "Флоренс", який цього вересня обрушився на Північну та Південну Кароліну та призвів до загибелі людей.

Метеорологи вважають, що в середу ураган досягне узбережжя Флориди. На той час він може ще посилитися - до третьої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.