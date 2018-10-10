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У США та Європі розслідують витік даних користувачів Google+

10 жовтня, 2018 - 16:08
Фото: Reuters

Два регулятивні органи в США та два в Європі почали розслідувати витік даних майже півмільйона користувачів соцмережі Google+.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ми усвідомлюємо публічність висвітлення цього питання і в даний час намагаємося зрозуміти характер і причину проникнення (зловмисників - ред.), незалежно від того, чи була надана конфіденційна інформація (користувачів - ред.), а також те, яких заходів було вжито для запобігання подібним втручанням у майбутньому", - заявила прес-секретар генерального прокурора Коннектикуту Джорджа Джепсена Жаклін Северенс.

В офісі генпрокурора штату Нью-Йорк також заявили, що розглядають цю проблему.

Крім того, про подібне розслідування повідомили в Ірландії та Німеччині, наголосивши, що вони хочуть з'ясувати, чи постраждали користувачі з їхніх країн через витік даних.

Джерело: День

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