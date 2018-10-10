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У Стамбулі обговорюють надання автокефалії українській церкві

10 жовтня, 2018 - 17:52
Фото Reuters

Сьогодні, у середу 10 жовтня, на засіданні Синоду Константинопольського патріархату розглядають питання надання автокефалії української церкви.

Про це повідомляє турецьке видання Анадолу.

У Стамбулі сьогодні другий день засідання Синоду Константинопольського патріархату. За словами митрополита Австрії, учасники засідання обговорюють питання автокефалії української церкви.

“Коли прийде час, ми оголосимо про рішення. Константинопольський патріархат має ексклюзивне право надання автокефалії. Ми не хочемо, щоб виникла проблема між Росією і Україною. Ми виступаємо за мир”, — зазначив митрополит.

Сьогодні на Синод прибули Екзархи Вселенського патріархату архієпископ Памфільський і Західної єпархії Української православної церкви в США Даниїл та єпископ Едмонтонський  і Західної єпархії Українського православної церкви в Канаді Ілларіон.

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