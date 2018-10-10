Угорщина викликала посла України через заяву про подвійне громадянство закарпатських чиновників

Посла України в Угорщині Любов Непоп викликали у Міністерство закордонних справ Угорщини через публікацію сайтом "Миротворець" інформації про понад 300 закарпатських чиновників, які мають українське та угорське громадянство.

Про це повідомив державний секретар МЗС Угорщини Левенте Мадьяр.

За його словами, виклик українського посла також пов’язаний із петицією, що з’явилася на сайті Верховної Ради, із закликом депортувати всіх громадян України, які мають громадянство України та Угорщини. Зазначимо, що наразі цю петицію підписали 495 людей.

Крім того, угорська влада "має побоювання", що Україна планує побудувати військову базу на Закарпатті поблизу кордону з Угорщиною.

Нагадаємо, український дипломат повернувся в Україну, а угорський поїхав додому.