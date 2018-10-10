Україна та Японія відновлюють роботу комісії з науково-технічного співробітництва

Україна та Японія працюватимуть над відновленням роботи українсько-японської комісії з науково-технічного співробітництва.

На цьому наголосила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час зустрічі з новопризначеним міністром освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії Масахіко Шибаяма, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України на офіційному сайті.

«Є дивним те, що співпраця між країнами досі відбувається у рамках Угоди між Японією та Радянським Союзом. Це доволі некоректно, враховуючи, що ми більш як 20 років незалежна та суверенна держава. Я б хотіла порушити питання проведення нашої спільної Українсько-Японської Комісії з науково-технічного співробітництва. До 2013 року відбулося три засідання цієї Комісії, було підписано Меморандум, але ми так і не перейшли до системного втілення наших домовленостей. Ми пропонуємо відновити роботу цієї Комісії і перейти від підписання документів до створення конкретних результатів», - сказала Гриневич.

За її словами, Україна та Японія вже мають позитивний досвід співпраці через міжнародну організацію «Український Науково-Технологічний Центр» (УНТЦ).

«Мені було повідомлено про три проекти, які були успішно впроваджені в межах УНТЦ. Я хотіла б скористатися цією можливістю та пропоную Японії розглянути можливість приєднання до УНТЦ як члена правління», - сказала Гриневич.

Вона також додала, що на сьогодні спостерігається збільшення освітнього обміну між студентами двох країн.

«З огляду на це, пропоную вам подумати про можливість підписання Угоди про взаємне визнання дипломів між нашими країнами, що суттєво полегшить роботу і студентам, і університетам обох країн», - підкреслила Гриневич.

У свою чергу, міністр освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії зазначив, що для поглиблення співробітництва країни мають почати консультації щодо відновлення роботи двосторонньої Комісії, що розглядатиме питання співпраці.

Під час зустрічі також було вирішено, що Посольство України в Японії офіційно направить пропозиції співпраці японській стороні.