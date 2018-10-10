В Україні посилено охорону та оборону складів і арсеналів зберігання зброї

За наказом начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України генерала армії України Віктора Муженка посилено охорону та оборону складів і арсеналів зберігання боєприпасів на всій території України.

Про це передає прес-служба Міноборони на офіційному сайті.

Як повідомляється, в Чернігівській області станом на 7:00 продовжуються заходи локалізації та ліквідації надзвичайної події на 6-му арсеналі. На місці події у цілодобовому режимі продовжує працювати оперативний штаб Збройних сил України з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Ситуація контрольована.

"Також, додатково до вже наявної спеціальної інженерної та пожежної, техніки заплановане прибуття ще трьох пожежних танків на територію 6-го арсеналу", - йдеться у повідомленні.

В прес-службі відомства також зазначили, що наразі продовжуються проводитися відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону України.

Нагадаємо, приблизно о 3:30, 9 жовтня поблизу села Дружба та Августовка на Чернігівщині лунали вибухи на військових складах, евакуйовані 10 тисяч жителів.

Через вибухи Порошенко викликав до себе силовиків, Гройсман прибув в область.

Пізніше повідомили, що прокуратура порушила справу за фактом вибухів на арсеналі на Чернігівщині.

Повідомлялося, що CБУ розслідує кілька версій надзвичайної події на Чернігівщині, зокрема, Служба безпеки України у рамках своєї компетенції відпрацьовує версію про можливу диверсію.

Повідомлялося також, що Порошенко прокоментував вибухи на склади боєприпасів.

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