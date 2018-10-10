В Японії проблему з нестачею житла планують вирішити штучними островами

Гонконг планує створити штучні острови та в майбутньому побудувати там нові житлові будинки, аби вирішити проблему з нестачею житла.

Про це пише China Knowledge.

Штучні острови загальною площею 688 гектарів хочуть створити неподалік від гонконгського острова Лантау — найбільшого острова Гонконгу.

На островах планують побудувати будинки для близько мільйона людей (15% населення Гонконгу), заявила голова уряду Керрі Лем. Згідно з доповіддю влади, нове місто потрібне населенню до 2046 року.

Як додає «Интерфакс» з посиланням на інформацію інституту демографічних досліджень Demographia, ринок нерухомості у Гонконгу є найменш доступним у світі за останні 8 років.

У Гонконгу мешкає близько 7,3 мільйони людей. Площа адміністративної одиниці — 2 754 квадратних кілометрів.

Густина населення складає близько 2650 мешканців на квадратний кілометр. Для порівняння, щільність населення в Україні складає близько 75 людей на квадратний кілометр.