Веслувальник здобув друге золото для України на юнацьких ОІ

У четвертий день III літніх юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі (Аргентина) скарбничка збірної України поповнилася другою золотою нагородою.

Черкащанин Іван Тищенко став чемпіоном юнацької Олімпіади в індивідуальному турнірі з академічного веслування, повідомляє Укрінформ.

У суперечці за "золото" Тищенко на 0,37 секунди випередив срібного призера Івана Бринзу з Білорусі та на 1,37 секунди - австралійця Кормача Кеннеді-Леверрта, якому дісталася "бронза".

Це третя медаль української збірної на юнацькій Олімпіада-2018. Як повідомлялося, український дзюдоїст Олег Вередиба став бронзовим призером у ваговій категорії до 55 кг, а фехтувальниця Катерина Чорній завоювала "золото" в індивідуальному турнірі шпажисток