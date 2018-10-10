Душевна краса людини є першопричина та джерело великих справ.
Генріх Нейгауз, український піаніст, педагог, публіцист і музично-суспільний діяч німецького походження

Веслувальник здобув друге золото для України на юнацьких ОІ

10 жовтня, 2018 - 18:50
Фото з відкритих джерел

У четвертий день III літніх юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі (Аргентина) скарбничка збірної України поповнилася другою золотою нагородою.

Черкащанин Іван Тищенко став чемпіоном юнацької Олімпіади в індивідуальному турнірі з академічного веслування, повідомляє Укрінформ.

У суперечці за "золото" Тищенко на 0,37 секунди випередив срібного призера Івана Бринзу з Білорусі та на 1,37 секунди - австралійця Кормача Кеннеді-Леверрта, якому дісталася "бронза".

Це третя медаль української збірної на юнацькій Олімпіада-2018. Як повідомлялося, український дзюдоїст Олег Вередиба став бронзовим призером у ваговій категорії до 55 кг, а фехтувальниця Катерина Чорній завоювала "золото" в індивідуальному турнірі шпажисток

Більше новин

Оновлений рейтинг WTA: Світоліна і Цуренко зберегли свої позиції
Український дзюдоїст виборов першу медаль на юнацьких Олімпійських іграх
Рада Європи і ФІФА підписали меморандум про порозуміння
Українська збірна "Ігри Нескорених" відправляється до Сіднею
Україна вийшла в лідери на шаховій олімпіаді
Світоліна повернулася у топ-5 кращих тенісисток світу

Новини партнерів

Loading...