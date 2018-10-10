ВМС Марокко відкрили вогонь по човну з мігрантами

Королівські військово-морські сили Марокко відкрили вогонь по човну з мігрантами з однієї з північноафриканських країн, в результаті поранена одна людина.

Про це повідомляє Daily Mail.

За словами співрозмовника агентства, капітан моторного човна, де під брезентом були вкриті 58 мігрантів, не відреагував на попереджувальні постріли, які здійснив "недружні дії". В результаті сили берегової охорони були змушені відкрити вогонь.

Джерело повідомило, що в результаті стрілянини 16-річний мігрант отримав поранення в плече, його доставили в лікарню в Танжері. Інших мігрантів, серед яких були чоловіки і жінки різного віку, висадили на берег і передали силам безпеки.

Зазначається, що інцидент стався біля міста Ель-Араиш біля атлантичного узбережжя Марокко.