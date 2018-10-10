ВМС України починають навчання в Азовському морі

Військово-морські сили України проведуть навчання в Азовському морі з 10 по 12 жовтня. Практичні навчання проходитимуть в Бердянська та Бердянського району.

Про це повідомляє прес-служба Бердянської міської ради на офіційному сайті.

Нагадаємо, на початку вересня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення посилити військово-морську присутність в Азовському морі.

Раніше про те, що ЗСУ проведуть широкомасштабні навчання в Азовському морі повідомляв на прес-конференції секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов.

Український військово-морський флот через чотири роки після початку російської агресії почав формування своєї бази в Азовському морі. У вересні кораблі туди перекидали спочатку по суші, а потім і по морю.