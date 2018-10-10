ЄБРР може дати €52 млн кредиту на ремонт газових свердловин в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку розглядає виділення державній компанії Укргазвидобування кредиту на суму 51,9 мільйона євро для закупівлі обладнання для ремонту газових свердловин.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу ЄБРР.

Рішення про надання Україні кредиту мають ухвалити 12 грудня, коли відбудеться засідання Ради директорів банку.

Зазначимо, Укргазвидобування належить державному Нафтогазу. Дана компанія контролює 75% загального видобування газу в Україні.