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ЄБРР може дати €52 млн кредиту на ремонт газових свердловин в Україні

10 жовтня, 2018 - 13:42
Фото: ebrd.com

Європейський банк реконструкції та розвитку розглядає виділення державній компанії Укргазвидобування кредиту на суму 51,9 мільйона євро для закупівлі обладнання для ремонту газових свердловин.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу ЄБРР.

Рішення про надання Україні кредиту мають ухвалити 12 грудня, коли відбудеться засідання Ради директорів банку.

Зазначимо, Укргазвидобування належить державному Нафтогазу. Дана компанія контролює 75% загального видобування газу в Україні.

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