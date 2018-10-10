ЄС та ООН вимагають розслідування смерті опозиціонера у Венесуелі

Управління ООН з прав людини вимагає провести незалежне розслідування обставин смерті венесуельського опозиційного політика Фернандо Альбана Салазара, підозрюваного в замаху на президента цієї країни Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на офіційного представника відомства Равіну Шамдасані.

"Влада Венесуели, очевидно, не змогла у відповідності з посадовими обов'язками забезпечити безпеку арештованого", - зазначає вона.

Брюссель також наполягає на всебічному розслідуванні, підкреслила верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

"ЄС повторює свій заклик до уряду Венесуели відпустити всіх політичних ув'язнених", - наголошується в оприлюдненій заяві від її імені.

Салазар був заарештований 5 жовтня в Каракасі, а 8 жовтня повинен був постати перед судом. Перед цим опозиціонера доставили в штаб-квартиру Боліваріанської служби національної розвідки, де його допитували. За версією, озвученою генпрокурором Тареком Вільямом Саабом, політик відпросився в туалет, після чого наклав на себе руки, викинувшись з вікна.

Для проведення офіційного розслідування призначено два національних прокурора.

Спроба замаху на Ніколаса Мадуро з використанням безпілотників, оснащених вибухівкою, була зроблена 4 серпня під час офіційного виступу президента. Салазар був близький до лідера опозиції, національного координатора партії "Справедливість понад усе" Хуліо Андреса Борхеса, якого Мадуро звинувачує в підготовці нападу.

Як повідомлялося, президента Венесуели Ніколаса Мадуро звинувачують у злочинах проти людяності в країні.

Керівники п'яти держав Латинської Америки і Канади у вересні звернулися до Міжнародного кримінального суду із запитом на проведення розслідування щодо можливих злочинів. Це перший випадок в історії Міжнародного кримінального суду, коли держави-члени просять розслідувати події в іншій країні, яка також є членом МКС.