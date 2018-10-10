Душевна краса людини є першопричина та джерело великих справ.
Генріх Нейгауз, український піаніст, педагог, публіцист і музично-суспільний діяч німецького походження

ЄСПЛ відхилив скаргу щодо секретної в'язниці ЦРУ в Литві

10 жовтня, 2018 - 10:23
Фото: echr.coe.int

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив скаргу уряду Литви у зв'язку з рішенням суду про те, що в країні в 2005-2006 роках діяла секретна в'язниця ЦРУ США.

Про це повідомляє портал Delfi.

Колегія п'яти суддів ЄСПЛ вирішила, що немає підстав для передачі справи на перегляд у Велику колегію.

31 травня цього року оголосив, що в Литві в 2005-2006 роках діяла секретна в'язниця ЦРУ США для утримання підозрюваних у тероризмі.

За незаконне утримання у в'язниці в Литві ЄСПЛ зобов'язав виплатити компенсацію в розмірі 130 тис. євро палестинцеві Абу Зубейді.

47-річний Абу Зубейда підозрюється в причетності до терактів 11 вересня, проте офіційні звинувачення йому досі не пред'явлені. Повідомляється, що зараз він перебуває в ув'язненні на базі Гуантанамо на Кубі. Представники литовського уряду стверджували в ЄСПЛ, що в приміщеннях в Антавіляй повинен був діяти центр підтримки розвідки.

 
              
  • 

    • 









    




    

  





  

              
Більше новин

            
    

      

        
  
  
      

        

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        ЄС проведе зустріч з міністрами закордонних справ країн Східного партнерства  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Рада ЄС схвалила новий план із захисту інтелектуальної власності  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Посол Нідерландів закликала РФ припинити кібератаки  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Литва заявила протест Росії через заяви Захарової  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        ЄБРР затвердив для України нову стратегію  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У ПАРЄ хочуть скасувати голосування про повернення РФ  
  

    

  
  
  
  
  
  

    

  





  

                
    

      










Новини партнерів
 

Loading...