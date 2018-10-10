ЄСПЛ відхилив скаргу щодо секретної в'язниці ЦРУ в Литві

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відхилив скаргу уряду Литви у зв'язку з рішенням суду про те, що в країні в 2005-2006 роках діяла секретна в'язниця ЦРУ США.

Про це повідомляє портал Delfi.

Колегія п'яти суддів ЄСПЛ вирішила, що немає підстав для передачі справи на перегляд у Велику колегію.

31 травня цього року оголосив, що в Литві в 2005-2006 роках діяла секретна в'язниця ЦРУ США для утримання підозрюваних у тероризмі.

За незаконне утримання у в'язниці в Литві ЄСПЛ зобов'язав виплатити компенсацію в розмірі 130 тис. євро палестинцеві Абу Зубейді.

47-річний Абу Зубейда підозрюється в причетності до терактів 11 вересня, проте офіційні звинувачення йому досі не пред'явлені. Повідомляється, що зараз він перебуває в ув'язненні на базі Гуантанамо на Кубі. Представники литовського уряду стверджували в ЄСПЛ, що в приміщеннях в Антавіляй повинен був діяти центр підтримки розвідки.