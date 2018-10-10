ЮНЕСКО починає моніторинг ситуації в окупованому Криму

Виконавча рада ЮНЕСКО офіційно оголосила про початок першої фази прямого моніторингу ситуації в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив посол України у Франції Олег Шамшур у Тwitter.

"Сьогоднішнє засідання Виконради ЮНЕСКО стало важливою подією: офіційно оголошено про початок першої фази прямого моніторингу Організації ситуації в окупованому Криму, ухвалено рішення щодо звітування Гендиректора про його результати наступного жовтня", - сказано у повідомленні.

1/1 Сьогоднішнє засідання Виконради ЮНЕСКО стало важливою подією: офіційно оголошено про початок першої фази прямого моніторингу Організації ситуації в окупованому Криму, ухвалено рішення щодо звітування Гендиректора про його результати наступного жовтня. pic.twitter.com/9LhpyAMVuS

— Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 10 октября 2018 г.

Нагадаємо, ЮНЕСКО заявляє про погіршення ситуації щодо захисту культурної спадщини в окупованому Криму.