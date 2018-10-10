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Зволікання з реформами СБУ підриває довіру, - НАТО

10 жовтня, 2018 - 20:05
Фото RBC-Україна

Заступниця голови представництва НАТО в Україні Шерон Ірон закликала українську владу не затягувати з реформую Служби безпеки України (СБУ).

Про це повідомляє DW.

Якщо Україна не хоче втратити довіру до себе в очах союзників, то їй краще не відкладати цю реформу на майбутнє, застерегла Ірон у середу, 10 жовтня, на виступі під час засідання круглого столу в Києві.

"Недоцільно й далі відкладати цю критично важливу реформу", - наголосила Шерон Ірон. За її словами, це "серйозно підірве довіру союзників" до керівництва української держави. На тлі цього Ірон нагадала, що реформа СБУ є однією з основних у реформуванні національної безпеки України. Вона також назвала її "ключовим пріоритетом".

Представниця НАТО наголосила, що реформування має зробити з СБУ демілітаризовану, деполітизовану, ефективну структуру задля гарантування внутрішньої безпеки з розвідувальними функціями та запобіганням злочинності.

Ірон також нагадала, що партнери України в НАТО брали участь у розробці концепції реформування СБУ, та допомагатимуть Україні на цьому шляху й далі.

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