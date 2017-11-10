Білий дім: Трамп не буде проводити двосторонню зустріч з Путіним у В'єтнамі

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 10 листопада, прибув до В'єтнаму, де він візьме участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). При цьому, як повідомив Білий дім, американський президент не проводитиме окремої двосторонньої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, який теж бере участь у саміті.

"Стосовно зустрічі з Путіним: підтверджень ніколи не було, і зустріч не відбудеться у зв'язку із завантаженим розкладом обох сторін", - заявила журналістам прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс безпосередньо перед прибуттям Трампа до В'єтнаму.

У свою чергу, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що рішення про зустріч не було ухвалене. У свою чергу, помічник Путіна Юрій Ушаков 9 листопада констатував, що нині російсько-американські відносини "перебувають у провалі, в такому критичному становищі". Востаннє Трамп і Путін зустрічалися на саміті країн Великої двадцятки в липні цього року в Німеччині.