Бойовики застосували важке озброєння проти українських військових

У зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі (АТО) з початку 10 листопада бойовики застосували важке озброєння. Унаслідок бойових дій один український військовий дістав поранення.

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО у Facebook.

Повідомляється, що на луганському напрямку бойовики чотири рази били по українських опорних пунктах на підступах до Кримського та Луганського зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів. З цієї самої зброї терористи вели вогонь у районі Гнутового і Водяного, що на маріупольському напрямку.

"Також, недалеко від Донецька окупанти випустили понад 50 мін калібру 82-мм і більше 20 мін калібру 120-мм по захисниках Авдіївки і Пісок. У результаті одного з цих обстрілів було поранено військовослужбовця сил АТО. Крім того, озброєння БПМ і зенітну установку ворог застосовував біля Пісок. Також по околицях Пісок супротивник здійснив понад 10 пострілів з танка", – йдеться в повідомленні.

У штабі АТО зазначили, що з початку доби незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир'я. Майже на кожен обстріл українські військові відповідали вогнем з піхотного озброєння.