Чалий назвав види озброєння, передбачені оборонним бюджетом США для України

Проект оборонного бюджету США на 2018 рік передбачає надання Україні оборонної летальної зброї. Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України в Вашингтоні Валерій Чалий.

Він нагадав, що у в оприлюдненому Конгресом проекті бюджету передбачається виділення $350 мільйонів на оборону України. Законопроект також дозволяє надати країні летальну зброю оборонного характеру.

У документі мова йде про виділення коштів на реабілітацію бійців ЗСУ у медичних установах США, а також на навчання і підготовку українських медичних фахівців у цій сфері.

"Вперше пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони", - наголосив Чалий.