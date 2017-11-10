До кінця 2018 року оператори зв’язку зможуть перейти на 4G

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері зв’язку та інформації прийняла рішення «Про проведення конверсії nf видачу ліцензії на конкурсних або тендерних засадах» в діапазоні 1800 МГц, а не 2600 МГц. Це дозволяє сподіватися на широке поширення мереж LTE до кінця 2018 року.

Цим рішенням починається старт підготовки до тендеру на 4G-ліцензії. Це трапиться на початку другого кварталу 2018 року пише Tehnot.

За словами Петра Чернишова, президента "Київстар", одного з учасників тендеру, вибір даної частоти істотно прискорить поширення LTE на території України. Уже влітку 92% радіо обладнання Київстар було готове до роботи в стандарті 4G.

Повний перехід на 4G можливий приблизно через рік, а в разі вибору частоти 2600 МГц переобладнання тривало б як мінімум до кінця 2019 го. Також, у даному випадку оператори зв’язку зможуть поступово перейти на більш високу частоту для подальшого збільшення ємності мережі.