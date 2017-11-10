Дуда підтвердив можливість візиту в Україну наприкінці цього року

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що розглядає питання візиту в Україну наприкінці цього року. Він заявив, що хоче відвідати могили поляків у Харкові, додавши, що бажає також ознайомитися з ситуацією в районі проведення АТО в Донецькій і Луганській областях, повідомляє видання Polska Agencja Prasowa.

"У цій справі є кілька аспектів. Один з них - моє особисте бажання відвідати могили поляків у Харкові, що дуже важливо для мене особисто, а також як для президента. Другий аспект пов'язаний з тим, що на засіданні 17 січня ми будемо працювати в Раді безпеки ООН, де буде розглянуто питання України", - заявив Дуда.

При цьому Дуда не уточнив, чи пов'язаний його можливий візит з кризою, що виникла в українсько-польських відносинах, передає "112-Україна".

Тижнем раніше в Адміністрації президента України заявили, що президент Польщі Анджей Дуда може відвідати Україну в грудні. Точна дата його приїзду не уточнювалася.

Нагадаємо, на початку листопада відносини України і Польщі знову загострилися у зв'язку з неоднозначними заявами, що надходять з Варшави.

3 листопада Польща заявила, що запускає процедури, які не дозволять налаштованим проти даної країни перетнути межу. За словами глави польського МЗС Вітольда Ващиковського, обмеження торкнуться людей, які використовують адміністративні інструменти, не дозволяючи продовжувати ексгумацію, оновлювати місця польського богослужіння і т. д.

Через кілька днів підключився і Дуда, який закликав президента Петра Порошенка і прем'єра Володимира Гройсмана не призначати на керівні посади людей з антипольськими поглядами. У відповідь на заяву польського президента в МЗС відповіли, що в Україні немає політиків з антипольськими поглядами.

9 листопада стало відомо, що Міністерство закордонних справ Польщі готує список українців, яким буде заборонений в'їзд в країну. За неофіційними даними відомо, що в цьому списку буде знаходитися і голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він вже прокоментував це повідомлення, заявивши, що "Польща зазвучала в унісон з авторитарною Росією".

У зв'язку заявами польських політиків і новою напруженістю у відносинах України та Польщі президент Петро Порошенко ініціював засідання консультаційного Комітету президентів двох країн.