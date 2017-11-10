Дуда виступив за підтримку санкцій проти РФ і покращення відносини з Україною

Польща підтримує європейську політику санкцій проти Росії і хоче покращувати відносини з Україною. Про це в ефірі польського католицького радіо заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Ми не можемо обійти це увагою (війну на сході України - ред.). Тому ми підтримуємо європейську політику санкцій, декларуємо підтримку України", - заявив Дуда.

Глава Польщі наголосив, що упродовж 2018-2019 років Польща буде непостійним членом Радбезу ООН, де питання миру в Україні буде на порядку денному.

Дуда також підкреслив, що він хотів би, аби відносини Польщі з Україною були якомога кращими. Президент зазначив, що над цим "потрібно працювати", але не можна не звертати увагу на ситуацію, коли "заперечується історична правда".

Нагадаємо, також сьогодні Дуда підтвердив, що розглядає питання візиту в Україну наприкінці цього року.