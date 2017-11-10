Гендиректором ЮНЕСКО стала екс-міністр культури Франції Одре Азуле

Колишню очільницю міністерства культури Франції Одре Азуле у п'ятницю, 10 листопада, затвердили генеральною директоркою Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) - відомства ООН, відповідального за збереження культурної спадщини світу, освітні та наукові проекти. За її кандидатуру на генеральній конференції проголосував 131 член організації, проти - 19.

У жовтні Азуле вже завоювала більшість голосів членів виконавчої ради організації. Азуле народилася 1972 року в Парижі в родині марокканських євреїв. Вона працювала міністеркою культури при президенті Франсуа Олланді у двох урядах (2016-2017) і домоглася розширення бюджету її відомства після тривалих років скорочення витрат на культуру.

Як відомо, ЮНЕСКО переживає непрості часи після того, як 12 жовтня про свій вихід з організації заявили США та Ізраїль. Країни зробили це на знак протесту проти надання членства в організації Палестині як окремій державі. Офіційний Берлін після виходу з організації США та Ізраїлю наголошував, що новий керівник ЮНЕСКО повинен буде взяти на себе відповідальність за реформування організації та недопущення використання її суто з політичною метою.

Нагадаємо, Гендиректор ЮНЕСКО Ірина Бокова передала постпреду України при ЮНЕСКО Олегу Шамшуру погоджений сторонами документ, що визначає основні параметри безпосереднього моніторингу ситуації в Криму та Севастополі з боку Секретаріату ЮНЕСКО.