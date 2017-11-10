Голову парламенту Каталонії звільнили під заставу

Голову парламенту Каталонії Карме Форкадель звільнили із в'язниці Алькала-Меко після внесення застави у розмірі 150 тисяч євро.

Про це повідомляє DW.

"Правоохоронні органи Іспанії дозволили голові парламенту Каталонії Карме Форкадель покинути в'язницю Алькала-Меко під заставу в 150 тисяч євро", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що гроші для застави були зібрані прибічниками Форкадель.

Політику заборонено покидати Іспанію, вона зобов'язана щотижня з'являтися у суді та бути на всіх судових засіданнях у її справі.

Карме Форкадель та ще п'ять депутатів напередодні були заарештовані за рішенням Верховного суду країни за обвинуваченням у заколоті, бунті та розтраті громадських коштів. Максимальний термін покарання за цими звинуваченнями передбачає 30 років позбавлення волі.