Голову парламенту Каталонії звільнили під заставу

Голову парламенту Каталонії Карме Форкадель звільнили із в'язниці Алькала-Меко після внесення застави у розмірі 150 тисяч євро.
Про це повідомляє DW.
"Правоохоронні органи Іспанії дозволили голові парламенту Каталонії Карме Форкадель покинути в'язницю Алькала-Меко під заставу в 150 тисяч євро", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що гроші для застави були зібрані прибічниками Форкадель.
Політику заборонено покидати Іспанію, вона зобов'язана щотижня з'являтися у суді та бути на всіх судових засіданнях у її справі.
Карме Форкадель та ще п'ять депутатів напередодні були заарештовані за рішенням Верховного суду країни за обвинуваченням у заколоті, бунті та розтраті громадських коштів. Максимальний термін покарання за цими звинуваченнями передбачає 30 років позбавлення волі.
Нині більшість колишніх міністрів відправленого у відставку регіонального уряду Каталонії знаходяться під вартою. Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон і чотири міністри втекли до Брюсселя, аби уникнути арешту. Нагадаємо, що колишній спікер парламенту Каталонії назвала проголошення незалежності автономії "символічним".
Нині більшість колишніх міністрів відправленого у відставку регіонального уряду Каталонії знаходяться під вартою. Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон і чотири міністри втекли до Брюсселя, аби уникнути арешту.
Нагадаємо, що колишній спікер парламенту Каталонії назвала проголошення незалежності автономії "символічним".