Гурт Atomic Simao святкує 5-річчя у київському Планетарії

У цього гурту немає постійного вокаліста, а грають завжди із запрошеним. Atomic Simao виступили у серпні в Будапешті на Sziget. Хлопці виграли національний відбір і поїхали потягом Київ-Будапешт представляти Україну на цьому відомому міжнародному фесті (окрім того в інші дні там грали «ДахаБраха» та «Брутто»). Тоді з ними заспівала етнічна грузинка джазова співачка Катіко Пурцеладзе. Свого часу Atomic Simao виступали на днях вуличної музики у Тбілісі, на горі у міському Mtatsminda parc.

Цікаво, що бас-гітарист Нікіта Гавриленко із Запоріжжя, саксофоніст Микола Миколайович Шостов із Миколаєва, Федір Сивцов одесит і грає на флейті, а барабанщик Георгій Вальчук, електронщик Андрій Волков та гітарист Мітя Жуков – кияни.

Atomic Simao – грають рідкісний для української сцени інструментальний психоделік-джаз. У свій 5-тирічний ювілей 17 листопада зіграють концерт у Київському планетарії. Гурт має три альбоми, два з яких були випущені на вінілі на грецькому лейблі Cosmic Eye Records, названий «відкриттям року» на фестивалі Koktebel Jazz Festival, отримали звання «Кращої андерграунд групи року» за версією журналу cultprostir.ua, « Альбом року» за версією Karabas Live.

Христина ГРИЩУК, фото з архіву гурту