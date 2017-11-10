Інспектори США 13 листопада відвідають зону АТО

Багатонаціональна інспекційна група США, до складу якої також увійдуть представники Данії та Канади, відвідає Україну 13 листопада відповідно до Договору про звичайні збройні сили в Європі.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Мета візиту – моніторинг військово-політичної ситуації у центральному та південно-східному регіонах нашої держави. Передбачається, що інспекційна група відвідає військові частини та підрозділи у районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей», - йдеться у повідомленні.

Крім того, американська сторона включила до району інспекції територію Автономної Республіки Крим, що є черговим свідченням невизнання США анексії півострова Російською Федерацією, наголосили у Генштабі.

В Управлінні верифікації Генерального штабу ЗСУ заявляють, що такі заходи мають важливе значенні у контексті поширення серед держав-учасниць ОБСЄ правдивої та неупередженої інформації про ситуацію в Україні, що сприятиме зусиллям міжнародної спільноти, спрямованої на врегулювання конфлікту на Донбасі.