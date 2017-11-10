Лося внесли до Червоної книги України

Національна комісія з питань Червоної книги України проголосувала за внесення лося до списку. Про це написав міністр екології Остап Семерак на своїй сторінці у Facebook.

Рішення прийняли на засіданні комісії. “Національна комісія з питань Червоної книги підтримала подання Мінприроди щодо захисту лося. Василь Полуйко впевнено представив позицію міністерства і забезпечив прийняття позитивного рішення”, - написав він.

Про те, що лося внесли до Червоної книги, також написав координатор руху за права тварин UAnimals Олександр Тодорчук у Facebook.

“Не дивлячись на тиск мисливських лоббі, більшістю голосів було прийнято рішення про необхідність внесення лося до Червоної книги. Голосування проходило у таємному форматі. Тепер Міністерство екології може остаточно внести тварину до Червоної книги і захистити від винищення”, - розповів він.

За словами Олександра Тодорчука, за внесення віддали 24 голоси, проти — 6. Один утримався від голосування.