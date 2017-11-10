Литва надасть Україні нові телепередавачі

Уряд Литви прийняв рішення передати Україні сім цифрових наземних телепередавачів для відновлення трансляцій українських програм в Донецькій області, повідомляє Delfi.

Адміністрація Донецької області в липні звернулася до Литви з проханням допомогти у відновленні трансляцій телебачення і радіо в регіоні.

Україні будуть передані вживані телепередавачі малої потужності, їх вартість становить 33,5 тисяч євро.

"Литва як ніхто інший знає важливість вільного слова. Ми повинні підтримувати прагнення України мати можливість поширювати незалежну думку на території Донецька", - сказав міністр транспорту і комунікацій Рокас Масюліс.

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс зазначив, що Литва, як і раніше намагається допомагати Україні.

"Україна - важливий партнер Європи. Ми небайдужі до потреб країни та її регіонів. Затверджений сьогодні проект є ще одним конкретним жестом в плані допомоги і доброї волі з боку Литви по відношенню до українців", - сказав він.

Нагадаємо, що ЄК пропонує спростити процедури переміщення військ в ЄС.