Московський суд залишив Сущенка під вартою, – адвокат

Московський міський суд сьогодні, 10 листопада відхилив скаргу захисту на продовження терміну арешту незаконно утримуваного в РФ журналіста Укрінформу Романа Сущенка. Про це адвокат Марк Фейгін написав у twitter.

"Скарга відхилена. Сущенка залишили під вартою", - йдеться у повідомленні.

Жалоба отклонена. Сущенко оставили под стражей. — Mark Feygin (@FeyginMark) November 10, 2017

Адвокат також нагадав, що слідство у справі щодо Сущенка закінчено. "Ми ознайомилися з 2 томами з десяти. За версією ФСБ, Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну", - повідомив він.

Раніше повідомлялося, що московський міський суд вранці 10 листопада розглядатиме апеляцію захисту на продовження терміну арешту незаконно утримуваного в РФ журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

Як відомо, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було пред'явлено звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

25 вересня Мосміськсуд продовжив термін утримання під вартою Сущенка на два місяці - до 30 листопада 2017 року.