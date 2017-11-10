На олімпійській базі збірної України зі спортивної гімнастики модернізують обладнання, - Жданов

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов відвідав базу олімпійської підготовки "Конча-Заспа", проінспектував нову гімнастичну яму та обговорив із спортсменами та тренерами подальшу модернізацію об’єкта. За словами міністра, у гімнастичному залі на олімпійській базі невдовзі модернізують освітлення. Про це повідомляють на сайті міністерства.

Зокрема, він поспілкувався із спортсменами і тренерами збірної України зі спортивної гімнастики, адже спортсмени вже користуються новою гімнастичною ямою. Тепер, за словами Олега Верняєва та Ігоря Радивілова, процес підготовки команди перейде на зовсім інший рівень, особливо, це стосується молодих спортсменів. Вони зможуть швидше адаптуватися до рівня збірної, краще напрацьовувати свою программу та нові елементи. Загальна вартість ями - 1,29 млн грн.

Міністр обговорив зі спортсменами необхідність модернізувати освітлення в залі: «Ми вже над цим працюємо, проведено необхідні тендери, замінимо світло і встановимо майже 100 нових світильників».

Ігор Жданов зазначив, що в рамках підготовки збірної України зі спортивної гімнастики до Токіо-2020, вивчатимуть можливість закупівлі чергової партії нового обладнання. Саме такого, яке використовуватимуть під час Олімпіади.

Окрім того, Міністр оговорив з керівництвом бази подальший розвиток цього ключового об’єкта для українського спорту вищих досягнень. Найближчим часом на базі з’явиться багатофункціональний спортивний зал для ігрових видів спорту. У подальших планах на три-чотири роки – будівництво нового готелю для спортсменів та басейну.