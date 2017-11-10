На Закарпатті відбулась нарада з документування осіб без громадянства

У четвер, 9 листопада, у Кам’яниці на Ужгородщині, за організації Представництва УВКБ ООН в Україні, відбулася міжвідомча нарада з документування осіб без громадянства та осіб під ризиком без громадянства.

До участі в заході долучилися представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Аксана Філіпішина, керівник відділу з питань дотримання прав дитини Управління з питань дотримання прав дитини секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України Олена Чорна, начальник управління ДРАЦС Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України Ірина Дубиківська, керівник МФОВНС «Регіон Карпат» Альберт Пірчак, директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області Василь Попадинець, представники Ужгородського та Мукачівського місцевих центрів з надання БВПД, ГТУЮ у Закарпатській області, відділів ДРАЦС області, міграційної служби та інші.

Упродовж наради було порушено проблематику щодо документування осіб без громадянства у світі, Україні та, зокрема, на Закарпатті. Учасники заходу висловили свої думки та пропозиції щодо шляхів подолання перешкод в отриманні доступу до ідентифікаційних документів та свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану для ромів в Україні тощо. Зокрема, йшлося і про інтеграцію ромів у суспільство через навчально-виховні клади та правопросвітництво.

Директор Регіонального центру з надання БВПД Василь Попадинець зазначив, що в області функціонують три місцеві центри з наданння безоплатної вторинної правової допомоги та 13 бюро правової допомоги, фахівці яких готові надати фахову юридичну підтримку всім, хто цього потребує. Зокрема, й особам без громадянства. Майже 7 відсотків від загальної кількості звернень до структурних підрозділів системи БПД на Закарпатті становлять звернення ромів

Проблема з ОБГ на Закарпатті перш за все зумовлена наявністю тут великої кількості населення ромської національності, яких в області налічується близько 60 тисяч. Саме роми й становлять левову частку осіб без громадянства. Як зазначив радник з правових питань УВКБ ООН Дмитро Плечко, за обліком ДМС осіб без громадянства та осіб під ризиком безгромадянства в Україні налічується близько 5460, а за даними УВКБ ООН – 35 тисяч! Це означає, що відсутність документування осіб залишається невидимою для держави…

Учасники міжвідомчої зустрічі упродовж обговорення проблемних питань щодо осіб без громадянства, внесли пропозиції щодо удосконалення відповідних нормативно-законодавчих актів щодо ОБГ для подальшого їх вивчення та врахування при внесенні змін до закону.

Оксана Дудаш, Ужгород

Для «Дня»

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