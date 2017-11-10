НАБУ та САП вручили Насірову обвинувальний акт

Сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро вручили тимчасово відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову обвинувальний акт, повідомляє УНН.

"Сьогодні вручили обвинувальний акт Насірову", - сказали у САП.

У відомстві додали, що також сьогодні планується направити акт щодо Р.Насірова до суду.

Нагадаємо, Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах депутата Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".