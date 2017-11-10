Над Європою пройшла хмара радіоактивного забруднення з РФ чи Казахстану

Наприкінці вересня над країнами Європи пройшла хмара радіоактивного забруднення, яка могла сформуватись як наслідок викиду радіонуклідів на території Росії чи Казахстану. Про це повідомляє DW з посиланням на Французький інститут ядерної безпеки (IRSN).

IRSN заявив, що інцидент, ймовірно, стався в місці зберігання ядерного палива або центрі радіоактивної медицини, виключивши аварію на ядерному реакторі. Повідомляється, що хмара не мала впливу на здоров'я людей чи навколишнє середовище в Європі.

В IRSN зазначили, що не можуть точно визначити розташування викиду радіоактивних матеріалів, але на основі аналізу погодних умов найбільш вірогідна зона знаходиться на півдні від Уральських гір, між Уралом і річкою Волга. Це може вказувати на Росію або, можливо, на Казахстан.

"Російська влада заявила, що не знає про подібний інцидент на своїй території", - сказав директор IRSN Жан-Марк Перес. Він додав, що інститут ще не контактував з владою Казахстану.

Перес зазначив, що останніми тижнями IRSN та кілька інших інститутів ядерної безпеки в Європі фіксували високий рівень рутенію-106 - радіонукліда, який є продуктом розпаду атомів в ядерному реакторі і який не зустрічається в природі.

Згідно з оцінкою IRSN, кількість рутенію-106 становила 100-300 терабеккелерів, і що якщо б аварія такого масштабу сталася у Франції, у радіусі кількох кілометрів навколо епіцентру обов’язково провели б евакуацію людей.