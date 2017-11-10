ОБСЄ зауважила зростання насильства проти журналістів у країнах-учасницях

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір на засіданні постійної Ради ОБСЄ у Відні заявив, що організація зафіксувала зростання насильства проти журналістів в її країнах-членах. Про це він розповів у доповіді, присвяченій 20-річчю Мандату представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ держав-учасниць, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Насильство і погрози щодо журналістів знаходяться на підйомі у багатьох частинах регіону ОБСЄ", - заявив Дезір, запевнивши, що безпека журналістів його головний пріоритет.

Він зазначив, що за менш ніж 4 місяці, які він обіймає цю посаду, у регіоні ОБСЄ було вбито 4 журналістів: Кіма Уолла в Данії, Оруба і Халла Баракат у Туреччині, Дафне Каруана Галіція на Мальті. Він підкреслив наполегливу необхідність того, щоб держави-члени ОБСЄ вели боротьбу з безкарністю й активізували свої зусилля щодо захисту й заохочення свободи засобів масової інформації, особливо у тому, що стосується безпеки журналістів.

"Після прийняття Мандату 20 років тому багато держав-учасниць зміцнили свої правові рамки щодо захисту свободи ЗМІ й скористалися можливостями цифрових ЗМІ для розширення участі громадянського суспільства, плюралізму й доступу до інформації. Але у багатьох відношеннях свобода ЗМІ знаходиться під більшою загрозою, ніж будь-коли з моменту створення Офісу", - сказав Дезір.

Він підкреслив необхідність захисту свободи ЗМІ в боротьбі з тероризмом і екстремізмом, зіславшись на те, як звинувачення у підтримці тероризму використовуються для арешту й переслідування журналістів.

"Свобода ЗМІ й безпека не повинні знаходитися в опозиції в ОБСЄ. Сьогодні понад 170 журналістів знаходяться під вартою по всьому регіону ОБСЄ, хоча зосереджені у кількох країнах. Я невпинно закликаю до їхнього звільнення", - сказав він, не назвавши країни.

Дезір вступив на посаду 19 липня 2017 року і відтоді в Офіс надійшло 109 повідомлень про випадки порушення свободи ЗМІ у 31 з 57 держав-учасниць ОБСЄ. Переважна більшість їх стосувалася безпеки журналістів і права на свободу у роботі.