Парубій заявив, що ВР почне розглядати бюджет-2018 наступного четверга

Верховна Рада планує розпочати розгляд Державного бюджету в першому читанні наступного четверга, 16 листопада.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Андрій Парубій в інтерв'ю телеканалу "Рада", передає Укрінформ.

"У змінах до бюджету фінансового року для українського парламенту та уряду було вкрай важливо передбачити субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для житлових субсидій населенню. Ми пішли тією логікою, що спочатку вносимо в 2017-й рік зміни до бюджету, а потім уже переходимо для першого читання держбюджету 2018 року. У четвер ми змогли проголосувати зміни до бюджету 2017 року і, попередньо, за нашими планами, які ми проговорювали з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, наступного тижня, очевидно, теж у четвер, після засідання профільного комітету, ми зможемо вийти на перше читання і на розгляд бюджету на 2018 рік.

Для нас важливо йти в законно передбачених термінах. І ще для нас дуже важливо не затягувати прийняття бюджету до нового року, як часто жартують, "під ялинку", щоб ми змогли на початку чи в середині грудня вийти на остаточний розгляд бюджету Української держави на 2018 рік. Я сподіваюся, що ми зможемо системно і планово прийняти цього року бюджет на наступний рік", - сказав Парубій.