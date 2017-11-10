Перед початком ЧС-2018 російських студентів планують виселити з гуртожитків

Найбільшим університетам ряду міст-учасників ЧС у Росії рекомендували до початку заходу виселити студентів з інших міст з гуртожитків. Таке рішення ухвалили міністерство освіти і науки РФ та організаційний комітет з підготовки та проведення заходу, пише "Комерсант".

На час проведення ЧС місця в гуртожитку займуть співробітники Росгвардіі і поліції.

Відповідна рекомендація розроблена Міносвіти РФ за дорученням уряду. Деякі вузи будуть розміщувати в своїх гуртожитках силовиків на основі контракту з територіальними органами внутрішніх справ та за їх рахунок, передає УНН.

Крім того, керівництво найбільших вишів в Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі, Самарі вже почало змінювати навчальні програми і розклад іспитів, щоб студенти встигли виїхати до початку чемпіонату, посилаючись на рекомендації федеральних відомств.