Перевірку інформації про замінування більшості аеропортів завершено, вибухівку не знайшли

Правоохоронці завершили перевірку інформації невідомого про нібито замінування у більшості аеропортів у дев'яти містах України, небезпечні предмети і вибухові речовини не виявлено. Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив спікер Нацполіції Ярослав Тракало.

"По більшості аеропортів інформація про нібито мінування перевірена і не підтверджена. Частина аеропортів ще перевіряється", - сказав він.

При цьому Тракало не конкретизував, які саме аеропорти ще перевіряються.

Раніше сьогодні стало відомо про призупинення роботи аеропортів у низці міст через повідомлення про мінування. Зокрема, мова йде про Одесу, Запоріжжі, Івано-Франківськ, Вінницю, Чернівці, Херсон, Дніпро, Рівне та інші міста.