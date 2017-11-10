Петренко анонсував плани заборонити виїжджати за кордон і водити авто людям, які ухиляються від аліментів

Уряд пропонує заборонити виїжджати за кордон і водити автомобілі людям, які ухиляються від сплати аліментів на виховання дітей. Про це заявив у Верховній Раді міністр юстиції Павло Петренко, передає Еспресо.TV.

"Перше, що пропонуємо, – введення заборони на виїзд за кордон для тих осіб, які злісно ухиляються від сплати аліментів понад 6 місяців. Друге - позбавити батьків, які ухиляються від сплати аліментів, можливості маніпулювати іншим із батьків через згоду на виїзд дитини за кордон із тим із батьків, хто сумлінно виконує свої обов’язки. Прибираємо низку привілеїв. Не платиш аліменти – не маєш права керувати автомобілем, не маєш права на мисливську зброю", - сказав Петренко.

Міністр також запропонував залучати тих, хто ухиляється від батьківських обов'язків, до вуличних суспільно корисних робіт.

"Ми пропонуємо, щоб ті, хто не платить аліменти понад 12 місяців, рішенням суду залучалися для суспільно-корисних робіт - прибирання вулиць, фарбування будинків, прибирання кладовищ. Ті гроші, які горе-батько зароблятиме, прибираючи кладовища, спрямовуватимуть на рахунок дитини для погашення боргу по аліментах. Ми пропонуємо, щоб такі роботи застосовувалися судом до 2 місяців, поки не буде погашено борг по аліментах", - додав урядовець.

Крім того, в уряді пропонують, щоб тому з батьків, який піклується про дитину, дали можливість не платити судовий збір та авансові платежі при зверненні до суду, а прізвища тих, хто ухиляється від сплати аліментів, публікувати в публічному реєстрі злісних неплатників на сайті Мін’юсту.

За даними Мін'юста, в Україні понад 600 тис. батьків ухиляються від сплати аліментів.

Нагадаємо, влітку в Україні на 20% збільшили аліменти на дітей.