Після Brexit вклади ФРН до бюджету ЄС сягнуть €18 млрд, - дані Європарламенту

Вихід Великої Британії з Євросоюзу означатиме підвищення членських внесків для решти 27 країн, в першу чергу ФРН як основного платника. Про це пише німецька Welt з посиланням на дані аналізу, проведеного Європарламентом.

«Після Brexit бюджет ЄС у довгостроковій перспективі недорахується 10,2 млрд євро нетто. З них Німеччина як найбільший нетто-платник має взяти на себе, якщо умови не зміняться, додатково близько 3,8 млрд євро. Це відповідає збільшенню щорічних внесків на 16%», - йдеться у статті.

Водночас наголошується, що нині Берлін спрямовує до євробюджету більше 14 млрд євро на рік, передає "Укрінформ".

Зазначається також, що Франція після виходу Британії з ЄС буде змушена платити додатково 1,2 млрд євро (до нинішніх 5-6 млрд), Італія - близько одного мільярда.

Втім, багато що залежить від того, чи вирішить Брюссель увійти в режим економії або піде шляхом підвищення і введення нових податків, підкреслюється в публікації.